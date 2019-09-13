Украинский центровой помог "Барселоне" выиграть первый титул в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой принял участие в победе "Барселоны" в борьбе за первый титул в новом сезоне, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
"Барселона" победила "Андорру" в финале Лиги Каталонии - 93:92. Наш игрок в копилку победителей добавил 4 очка.
Победоносное попадание на последней секунде принадлежит Брэндону Дэвису.
Отметим, для "Барселоны" это уже 22-я победа в Лиге Каталонии.
Кроме того отметим, что Пустовой проведет свой второй сезон в "Барселоне". Прошлой кампании он сыграл 23 матча за каталонцев в чемпионате Испании, набирая 5 очков, 2,2 подбора в среднем за 9 минут на паркете.