Український тренер не запрошуватиме до російського клубу хокеїстів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Легендарний хокеїст збірної України Вадим Шахрайчук, який став новим наставником ХК "Металург" (Новокузнецьк) з Континентальної хокейної ліги, не запрошуватиме в команду гравців з українським паспортом, передає УНН з посиланням на сайт клубу.
"Буде невелике посилення на позиції, де це буде необхідно. Зробимо ставку на місцевих вихованців. Чи будемо запрошувати іноземних хокеїстів? Головне, щоб вони нам підходили і за стилем, і за ментальністю, а також були готові їхати сюди. Поки важко назвати імена, селекція ведеться. Хокеїсти з України? Ні, такого не буде", - наголосив український наставник.
Варто відзначити, що поточний сезон в новокузнецькому "Металурзі" починав нападаючий збірної України Роман Благой, який по ходу сезону покинув російський клуб і став гравцем донецького "Донбасу".
Як повідомляв УНН, українець В.Шахрайчук очолив російський хокейний клуб.