Украинский тренер не будет приглашать в российский клуб хоккеистов из Украины

"Будет небольшое усиление на позиции, где это будет необходимо. Сделаем ставку на местных воспитанников. Будем приглашать иностранных хоккеистов? Главное, чтобы они нам подходили и по стилю, и по ментальности, а также были готовы ехать сюда. Пока трудно назвать имена, селекция ведется. Хоккеисты из Украины - нет, такого не будет ", - подчеркнул украинский наставник.

Стоит отметить, что текущий сезон в новокузнецком "Металлурге" начинал нападающий сборной Украины Роман Благой, который по ходу сезона покинул российский клуб и стал игроком донецкого "Донбасса".

Как сообщал УНН, украинец В.Шахрайчук возглавил российский хоккейный клуб.