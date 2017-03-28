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Украинский тренер не будет приглашать в российский клуб хоккеистов из Украины

Украинский тренер не будет приглашать в российский клуб хоккеистов из Украины

Киев • УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Легендарный хоккеист сборной Украины Вадим Шахрайчук, который стал новым наставником ХК "Металлург" (Новокузнецк) с Континентальной хоккейной лиги, не будет приглашать в команду игроков с украинским паспортом, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

"Будет небольшое усиление на позиции, где это будет необходимо. Сделаем ставку на местных воспитанников. Будем приглашать иностранных хоккеистов? Главное, чтобы они нам подходили и по стилю, и по ментальности, а также были готовы ехать сюда. Пока трудно назвать имена, селекция ведется. Хоккеисты из Украины - нет, такого не будет ", - подчеркнул украинский наставник.

Стоит отметить, что текущий сезон в новокузнецком "Металлурге" начинал нападающий сборной Украины Роман Благой, который по ходу сезона покинул российский клуб и стал игроком донецкого "Донбасса".

Как сообщал УНН, украинец В.Шахрайчук возглавил российский хоккейный клуб.

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