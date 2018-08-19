Український тенісист завоював титул переможця на змаганнях в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українець Денис Молчанов і словак Ігор Зеленай стали переможцями парних змагань на челленджері з призовим фондом 64 тис. євро в Корденонс (Італія). Про це інформує сайт Великого тенісу України, передає УНН.
Молчанов і Зеленай, посіяні під першим номером, у фіналі здолали пару Андрій Мартін (Словаччина)/Даніель Муньос-де-ла-Нава (Іспанія) — 3:6, 6:3, 11:9. На вирішальному тайбрейку Молчанов і Зеленай поступалися 5:8, але з наступних шести розіграшів зуміли виграти п’ять.
Відзначимо, що в фінал українець і словак пройшли на відмові бразильсько-португальської пари Клезар/Домінгес.
Примітно, що в поточному сезоні Молчанов і Зеленай вже ставали чемпіонами на “челленджерах” в Чжухаї, Барлетта, Тунісі і Простейові.