Український тенісист пробився до півфіналу змагань у Єгипті

Цього разу Крутих виграв надзвичайно важкий матч у чвертьфіналі на турнірі ITF М15 у Каірі. У протистоянні з іспанцем Хосе Відал-Асорін киянин продемонстрував фантастичну витримку й видобув перемогу – 6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 6:2. Двобій тривав 3 години 24 хвилин.

Зауважимо, що Крутих, посіяний під 8 номером, у півфіналі зійдеться із 6-м сіяним Йоханом Ніклесом із Швейцарії.

Нагадаємо, іспанський тенісист Енріке Лопес-Перес потрапив у скандал та отримав довгострокову дискваліфікацію.