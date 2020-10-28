Український тенісист переміг на старті основної сітки турніру в Гамбурзі

Марченко, який поступився у фіналі кваліфікації челенджеру в Гамбурзі Тобіасу Камке, зміг потрапити в основу турніру. Там у першому раунді він здобув перемогу над місцевим гравцем Даніелєм Альтмайєром – 6:4; 3:2 (відмова).

Варто зазначити, що наступним суперником українця стане представник Нідерландів Ван де Сандсхулп, який обіймає 157 місце в АТР.

Нагадаємо, що українець ставав фіналістом змагань у Єгипті.