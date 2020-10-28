Украинский теннисист победил на старте основной сетки турнира в Гамбурге

Марченко, уступивший в финале квалификации Челленджер в Гамбурге Тобиасу Камке, смог попасть в основу турнира. Там в первом раунде он одержал победу над местным игроком Даниэлем Альтмайером — 6:4; 3:2 (отказ).

Стоит отметить, что следующим соперником украинца станет представитель Нидерландов Ван де Сандсхулп, который занимает 157 место в АТР.

Напомним, что украинец становился финалистом соревнований в Египте.