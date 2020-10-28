Украинский теннисист победил на старте основной сетки турнира в Гамбурге
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко в последний момент получил статус "лакилузера" на челленджере в Гамбурге, и сумел победить в матче основной сетки, передает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Марченко, уступивший в финале квалификации Челленджер в Гамбурге Тобиасу Камке, смог попасть в основу турнира. Там в первом раунде он одержал победу над местным игроком Даниэлем Альтмайером — 6:4; 3:2 (отказ).
Стоит отметить, что следующим соперником украинца станет представитель Нидерландов Ван де Сандсхулп, который занимает 157 место в АТР.
Напомним, что украинец становился финалистом соревнований в Египте.