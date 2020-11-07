Український тенісист переміг на старті кваліфікації на турнірі АТР у Болгарії

У матчі першого кола донеччанин за 1 годину 36 хвилин переграв 126-ту ракетку світу представника Словаччини Йозефа Ковалика, посіяного під 6 номером — 7:5, 6:3.

За півтори години протистояння на рахунку українця 4 ейси і 4 подвійні помилки.

Також додамо, суперником донеччанина по фіналу кваліфікації стане екс-тенісист першої десятки француз Жиль Сімон, посіяний під першим номером.