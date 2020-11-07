Украинский теннисист победил на старте квалификации на турнире АТР в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинский теннисист Илья Марченко успешно стартовал в квалификации турнира ATP-250 "Sofia Open", который проходит в Софии (Болгария), передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
В матче первого круга Донецка за 1 час 36 минут переиграл 126-ю ракетку мира представителя Словакии Йозефа Ковалика, посеянного под 6 номером — 7:5, 6:3.
За полтора часа противостояния на счету украинца 4 эйса и 4 двойные ошибки.
Также добавим, соперником Донецка по финалу квалификации станет экс-теннисист первой десятки француз Жиль Симон, посеянный под первым номером.