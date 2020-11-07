Украинский теннисист победил на старте квалификации на турнире АТР в Болгарии

В матче первого круга Донецка за 1 час 36 минут переиграл 126-ю ракетку мира представителя Словакии Йозефа Ковалика, посеянного под 6 номером — 7:5, 6:3.

За полтора часа противостояния на счету украинца 4 эйса и 4 двойные ошибки.

Также добавим, соперником Донецка по финалу квалификации станет экс-теннисист первой десятки француз Жиль Симон, посеянный под первым номером.