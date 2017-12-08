Український сквер відкрили у Вільнюсі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні під час візиту до Вільнюсу Президент Петро Порошенко відкрив український парк поруч із пам’ятником Тарасу Шевченкові, передає УНН.
“Радий бути тут, поруч, можливо, із найкращим у світі пам’ятником Тарасу Шевченко, де він молодий, сильний, впевнений у собі, з великим майбутнім. Так само виглядає зараз Україна”, — наголосив П.Порошенко під час відкриття.
Він розповів, що під час святкування 25-річчя дипломатичних відносин між Україною і Литвою президент Литви Даля Грібаускайте відкрила литовський парк в Україні.
Президент додав, що прагне, щоб “цей фантастичний парк був місцем зустрічі українських та литовських друзів, що символізуватиме партнерством між нашими країнами”.
“Український сквер” розташований у Старому місті Вільнюса. У лютому 2017 року від Адміністрації самоврядування Вільнюса було отримано погоджений план розташування скверу. Протягом року вирішувалися технічні питання щодо облаштування території скверу. З литовською стороною також було погоджено питання щодо встановлення таблички з назвою скверу литовською та українською мовами — “Ukrainos skveras — Український сквер” — за аналогією з облаштуванням “Литовського скверу” в Києві.
Як повідомляв УНН, Україна та Литва домовились про співпрацю між федераціями футболу.