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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9983 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23144 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100634 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110278 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130842 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106599 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108203 просмотра

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Украинский сквер открыли в Вильнюсе

Украинский сквер открыли в Вильнюсе

Киев  •  УНН

 • 12547 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня во время визита в Вильнюс Президент Петр Порошенко открыл украинский парк рядом с памятником Тарасу Шевченко, передает УНН.

"Рад быть здесь, рядом, возможно, с лучшим в мире памятником Тарасу Шевченко, где он молодой, сильный, уверенный в себе, с большим будущим. Так же выглядит сейчас Украина", - подчеркнул П.Порошенко во время открытия.

Он рассказал, что во время празднования 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Литвой президент Литвы Даля Грибаускайте открыла литовский парк в Украине.

Президент добавил, что хочет, чтобы "этот фантастический парк был местом встречи украинских и литовских друзей, что будет символизировать партнерство между нашими странами".

"Украинский сквер" расположен в Старом городе Вильнюса. В феврале 2017 года от Администрации самоуправления Вильнюса было получено согласованный план расположения сквера. В течение года решались технические вопросы по обустройству территории сквера. С литовской стороной также был согласован вопрос об установлении таблички с названием сквера на литовском и украинском языках - "Ukrainos skveras - Украинский сквер" - по аналогии с "Литовским сквером" в Киеве.

Как сообщал УНН, Украина и Литва договорились о сотрудничестве между федерациями футбола.

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