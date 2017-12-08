Украинский сквер открыли в Вильнюсе

"Рад быть здесь, рядом, возможно, с лучшим в мире памятником Тарасу Шевченко, где он молодой, сильный, уверенный в себе, с большим будущим. Так же выглядит сейчас Украина", - подчеркнул П.Порошенко во время открытия.

Он рассказал, что во время празднования 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Литвой президент Литвы Даля Грибаускайте открыла литовский парк в Украине.

Президент добавил, что хочет, чтобы "этот фантастический парк был местом встречи украинских и литовских друзей, что будет символизировать партнерство между нашими странами".

"Украинский сквер" расположен в Старом городе Вильнюса. В феврале 2017 года от Администрации самоуправления Вильнюса было получено согласованный план расположения сквера. В течение года решались технические вопросы по обустройству территории сквера. С литовской стороной также был согласован вопрос об установлении таблички с названием сквера на литовском и украинском языках - "Ukrainos skveras - Украинский сквер" - по аналогии с "Литовским сквером" в Киеве.

Как сообщал УНН, Украина и Литва договорились о сотрудничестве между федерациями футбола.