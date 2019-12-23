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Український шахіст тріумфував на турнірі в Іспанії

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Харківський гросмейстер Антон Коробов виграв представницький турнір VI Sunway Sitges International Chess Festival, який підбіг до завершення в іспанському місті Сітжесі, повідомляє УНН з посиланням на сайт сhess-results.

Наш земляк набрав 8,5 очка з 10-ти можливих й одноосібно посів перше місце. Коробов випередив двох призерів цих змагань азербайджанця Дурарбейлі та німця Расмуса Сване на пів очка.

Також участь у турнірі приймали ще двоє українців: Василь Іванчук з 7 балами став 16-м, а Кирило Шевченко з 6,5 став 30-м.

Зауважимо, що змагання проходили за швейцарською системою - 10 турів, 311 гравців (65 гросмейстерів).

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