Український шахіст тріумфував на турнірі в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Харківський гросмейстер Антон Коробов виграв представницький турнір VI Sunway Sitges International Chess Festival, який підбіг до завершення в іспанському місті Сітжесі, повідомляє УНН з посиланням на сайт сhess-results.
Наш земляк набрав 8,5 очка з 10-ти можливих й одноосібно посів перше місце. Коробов випередив двох призерів цих змагань азербайджанця Дурарбейлі та німця Расмуса Сване на пів очка.
Також участь у турнірі приймали ще двоє українців: Василь Іванчук з 7 балами став 16-м, а Кирило Шевченко з 6,5 став 30-м.
Зауважимо, що змагання проходили за швейцарською системою - 10 турів, 311 гравців (65 гросмейстерів).