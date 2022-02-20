Український шахіст став тріумфатором змагань у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Український шахіст Владислав Бахмацький виграв турнір у французькому місті Каппель-ля-Гранд. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Деталі
Міжнародний майстер Владислав Бахмацький став переможцем популярного турніру "38 Open de Cappelle la Grande" (швейцарка, 9 турів, 335 учасників), що завершився у французькому місті Каппель-ля-Гранд.
Наш земляк набрав 7 очок, поділив 1-8 місця і став тріумфатором завдяки найкращому додатковому коефіцієнту.
Варто зазначити, що стільки ж очок у досвідченого вінничанина Сергія Федорчука - за додатковим показником у нього 4 місце.
Доповнення
Це 2-й приз серед жінок на турнірі завоювала харків'янка Євгенія Долуханова (6 очок, 34 місце), а
3-й - киянка Анастасія Рахмангулова (5,5 очка, 40 місце).