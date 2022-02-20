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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Український шахіст став тріумфатором змагань у Франції

Український шахіст став тріумфатором змагань у Франції

Київ • УНН

 • 215913 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Український шахіст Владислав Бахмацький виграв турнір у французькому місті Каппель-ля-Гранд. Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію шахів України.

Деталі

Міжнародний майстер Владислав Бахмацький став переможцем популярного турніру "38 Open de Cappelle la Grande" (швейцарка, 9 турів, 335 учасників), що завершився у французькому місті Каппель-ля-Гранд.

Наш земляк набрав 7 очок, поділив 1-8 місця і став тріумфатором завдяки найкращому додатковому коефіцієнту.

Варто зазначити, що стільки ж очок у досвідченого вінничанина Сергія Федорчука - за додатковим показником у нього 4 місце.

Доповнення

Це 2-й приз серед жінок на турнірі завоювала харків'янка Євгенія Долуханова (6 очок, 34 місце), а
3-й - киянка Анастасія Рахмангулова (5,5 очка, 40 місце).

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