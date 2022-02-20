Украинский шахматист стал триумфатором соревнований во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украинский шахматист Владислав Бахмацкий выиграл турнир во французском городе Каппель-ля-Гранд. Об этом информирует УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Детали
Международный мастер Владислав Бахмацкий стал победителем популярного турнира "38 Open de Cappelle la Grande" (швейцарка, 9 туров, 335 участников), который завершился во французском городе Каппель-ля-Гранд.
Наш земляк набрал 7 очков, поделил 1-8 места и стал триумфатором благодаря лучшему дополнительному коэффициенту.
Стоит отметить, что столько же очков у опытного винничанина Сергея Федорчука - по дополнительному показателю у него 4 место.
Дополнение
Это 2-й приз среди женщин на турнире завоевала харьковчанка Евгения Долуханова (6 очков, 34 место), а
3-й - киевлянка Анастасия Рахмангулова (5,5 очка, 40-е место).