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Український ринок перенасичений нелегальною зброєю: вилучень поліцією замало

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Нацполіції відрапортували, що з початку року вилучили з нелегального обігу 553 одиниці зброї та боєприпасів. У середньому це по 6 одиниць у день. Однак, за словами представника ГО "Права справа" Дмитра Снєгирьова, це досить скромний показник, оскільки на руках у людей сьогодні є дуже багато незареєстрованої зброї. Про це він розповів в коментарі УНН.

Український ринок перенасичений нелегальною зброєю: вилучень поліцією замало

"Тут питання до всього силового блоку. Зброя, і це вже правило, сьогодні поставляється з районів бойових дій. Тобто, питання до ефективності цих самих контрольно-пропускних пунктів, блокпостів і, відповідно, системи перевірки взагалі людей, які перетинають умовну лінію розмежування.

Саме незаконне переміщення зброї відбувається здебільшого через так звані незаконні блокпости, що свідчить про їх неефективність. Якщо вони неефективні - для чого тоді держава утримує таку кількість правоохоронців? Кожен день практично, якщо подивитися кримінальні повідомлення поліції, скоюються злочини із застосуванням вогнепальної зброї. Це свідчить про те, що ринок в Україні перенасичений нелегальною зброєю", - розповів він.

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Крім цього, як розповів Д.Снєгирьов, в Україні навіть не на всіх збройових складах проведена інвентаризація.

"І ті підриви складів, які відбувалися в останні роки, свідчать про те, що, швидше за все, ми можемо припустити, що там могло йтися про масовий незаконний продаж боєприпасів, ми можемо припустити, що там були порушені умови зберігання і обліку зброї", - зазначив він.

Д.Снєгирьов підкреслив, що показник в 500 одиниць вилученої незаконної зброї, чим хваляться у поліції, дуже низький.

"Ринок перенасичений зброєю! Як констатація факту того, що поліція працює - так, це нормальне явище (звіт про вилучення незаконної зброї), але з іншого боку - це не привід для святкування. Тому що, як свідчить практика, уже склалися певні групи, канали, певний напрям діяльності кримінальних угруповань, а саме - незаконний обіг вибухової і вогнепальної зброї в нашій країні", - резюмував він.

Нагадаємо, за словами В.Аброськіна, з початку року в Україні поліцейські вилучили близько 500 одиниць нелегальної зброї.

Також нагадаємо, що в нашій країні сьогодні спостерігається сплеск організованої злочинності. При цьому, частіше за інших ОЗГ скоюються злочини, пов'язані з наркотиками і зброєю.

Боротьбу з оргзлочинністю в країні нині курує В.Аброськін як начальник кримінальної поліції НПУ, який за 2017 рік збільшив свої статки (згідно з декларацією) удвічі.

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