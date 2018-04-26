Український ринок перенасичений нелегальною зброєю: вилучень поліцією замало

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Нацполіції відрапортували, що з початку року вилучили з нелегального обігу 553 одиниці зброї та боєприпасів. У середньому це по 6 одиниць у день. Однак, за словами представника ГО "Права справа" Дмитра Снєгирьова, це досить скромний показник, оскільки на руках у людей сьогодні є дуже багато незареєстрованої зброї. Про це він розповів в коментарі УНН.