Украинский рынок перенасыщен нелегальным оружием: изъятий полицией слишком мало
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Нацполиции отрапортовали, что с начала года изъяли из нелегального оборота 553 единицы оружия и боеприпасов. В среднем это по 6 единиц в день. Однако, по словам представителя ОО "Права справа" Дмитрия Снегирева, это достаточно скромный показатель, так как на руках у людей сегодня находится очень много незарегистрированного оружия. Об этом он рассказал в комментарии УНН.
"Здесь вопрос ко всему силовому блоку. Оружие, и это уже правило, сегодня поставляется из районов боевых действий. То есть, вопрос к эффективности этих самых контрольно-пропускных пунктов, блокпостов и, соответственно, системы проверки вообще людей, пересекающих условную линию разграничения.
Именно незаконное перемещение оружия происходит в большинстве своем через так называемые незаконные блокпосты, что свидетельствует об их неэффективности. Если они неэффективны - для чего тогда государство содержит такое количество правоохранителей? Каждый день практически, если посмотреть уголовные сообщения полиции, совершаются преступления с применением огнестрельного оружия. Это свидетельствует о том, что рынок в Украине перенасыщен нелегальным оружием", - рассказал он.
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Кроме этого, как рассказал Д.Снегирев, в Украине даже не на всех оружейных складах проведена инвентаризация.
"И те подрывы складов, которые происходили в последние годы, свидетельствуют о том, что, скорее всего, мы можем предположить, что там могла идти речь о массовой незаконной продаже боеприпасов, мы можем предположить, что там были нарушены условия хранения и учета оружия", - отметил он.
Д.Снегирев подчеркнул, что показатель в 500 единиц изъятого незаконного оружия, чем хвастаются в полиции, очень низкий.
"Рынок перенасыщен оружием! Как констатация факта того, что полиция работает - да, это нормальное явление (отчет об изъятии незаконного оружия), но с другой стороны - это не повод для празднования. Потому что, как показывает практика, уже сложились определенные группы, каналы, определенное направление деятельности криминальных группировок, а именно - незаконный оборот взрывчатого и огнестрельного оружия в нашей стране", - резюмировал он.
Напомним, по словам В.Аброськина, с начала года в Украине полицейские изъяли около 500 единиц нелегального оружия.
Также напомним, что в нашей стране сегодня наблюдается всплеск организованной преступности. При этом, чаще других ОПГ совершаются преступления, связанные с наркотиками и оружием.
Борьбу с оргпреступностью в стране нынче курирует В.Аброськин в качестве начальника уголовной полиции НПУ, который за 2017 год приумножил свое денежное состояние (согласно декларации) в два раза.