Украинский рынок перенасыщен нелегальным оружием: изъятий полицией слишком мало

"Здесь вопрос ко всему силовому блоку. Оружие, и это уже правило, сегодня поставляется из районов боевых действий. То есть, вопрос к эффективности этих самых контрольно-пропускных пунктов, блокпостов и, соответственно, системы проверки вообще людей, пересекающих условную линию разграничения.

Именно незаконное перемещение оружия происходит в большинстве своем через так называемые незаконные блокпосты, что свидетельствует об их неэффективности. Если они неэффективны - для чего тогда государство содержит такое количество правоохранителей? Каждый день практически, если посмотреть уголовные сообщения полиции, совершаются преступления с применением огнестрельного оружия. Это свидетельствует о том, что рынок в Украине перенасыщен нелегальным оружием", - рассказал он.

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Кроме этого, как рассказал Д.Снегирев, в Украине даже не на всех оружейных складах проведена инвентаризация.

"И те подрывы складов, которые происходили в последние годы, свидетельствуют о том, что, скорее всего, мы можем предположить, что там могла идти речь о массовой незаконной продаже боеприпасов, мы можем предположить, что там были нарушены условия хранения и учета оружия", - отметил он.

Д.Снегирев подчеркнул, что показатель в 500 единиц изъятого незаконного оружия, чем хвастаются в полиции, очень низкий.

"Рынок перенасыщен оружием! Как констатация факта того, что полиция работает - да, это нормальное явление (отчет об изъятии незаконного оружия), но с другой стороны - это не повод для празднования. Потому что, как показывает практика, уже сложились определенные группы, каналы, определенное направление деятельности криминальных группировок, а именно - незаконный оборот взрывчатого и огнестрельного оружия в нашей стране", - резюмировал он.

Напомним, по словам В.Аброськина, с начала года в Украине полицейские изъяли около 500 единиц нелегального оружия.

Также напомним, что в нашей стране сегодня наблюдается всплеск организованной преступности. При этом, чаще других ОПГ совершаются преступления, связанные с наркотиками и оружием.

Борьбу с оргпреступностью в стране нынче курирует В.Аброськин в качестве начальника уголовной полиции НПУ, который за 2017 год приумножил свое денежное состояние (согласно декларации) в два раза.