Український ринок алкоголю зріс на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Українське бренді, коньяк, віскі, вермут, бістери, джин і текіла показали зростання продажів на 3,1% у натуральному вираженні, передає УНН з посиланням на з дані рітейл-аудиту Nielsen.
“У період з жовтня-листопада 2016 року по серпень-вересень 2017 року, в порівнянні з аналогічним періодом роком раніше, український ринок алкоголю (бренді, коньяк, віскі, вермут, бітери, джин, текіла; в категорію не входить горілка, ігристі і шампанські вина) показав зростання продажів на 3,1% в натуральному вираженні в каналі сучасної торгівлі проти падіння на 10% за той же період минулого року”, — йдеться у повідомленні.
Окрім того зазначається, що у грошовому вираженні продажі алкоголю теж демонструють зростання: 24,2% — у 2017 році, проти 13,8% — у 2016 році.
Примітка: в аналітичному звіті компанії Nielsen по українському ринку алкоголю через особливості і обмеження методології аудиту роздрібної торгівлі компанії Nielsen до категорії міцного алкоголю не входять такі сегменти як горілка і вина.
Нагадаємо, за останні три роки легальне виробництво горілки скоротилося у півтора рази. Зумовлена така тенденція необґрунтовано завищеним акцизами.
Додамо, що в рамках Асоціації з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання привести ставки акцизів на алкогольні напої до рівня європейських. Однак наразі підвищення ставок спровокувало значну тінізацію вітчизняного ринку алкоголь (50-60%).
Тому, на думку окремих фахівців, ми маємо вести перемовини з ЄС щодо пом’якшення їх вимог по відношенню до нашої податкової політики на алкоринку.