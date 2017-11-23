Украинский рынок алкоголя вырос на 3%

"В период с октября-ноября 2016 по август-сентябрь 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, украинский рынок алкоголя (бренди, коньяк, виски, вермут, битеры, джин, текила; категорию не входит водка, игристые и шампанские вина) показал рост продаж на 3,1% в натуральном выражении в канале современной торговли против падения на 10% за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что в денежном выражении продажи алкоголя тоже демонстрируют рост: 24,2% - в 2017 году, против 13,8% - в 2016 году.

Примечание: в аналитическом отчете компании Nielsen по украинскому рынку алкоголя из-за особенностей и ограничений методологии аудита розничной торговли компании Nielsen в категории крепкого алкоголя не входят такие сегменты как водка и вина.

Напомним, за последние три года легальное производство водки сократилось в полтора раза. Обусловлена ​​такая тенденция необоснованно завышенным акцизами.

Добавим, что в рамках Ассоциации с ЕС, Украина взяла на себя обязательства привести ставки акцизов на алкогольные напитки до уровня европейских. Однако пока повышение ставок спровоцировало значительное тенизации отечественного рынка алкоголь (50-60%).

Поэтому, по мнению отдельных специалистов, мы должны вести переговоры с ЕС по смягчению их требований по отношению к нашей налоговой политики на алкорынке.