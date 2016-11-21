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Український реп-виконавець випустив кліп з кадрами Майдану

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Український реп-виконавець Freel, колишній учасник гурту “На Відміну Від”, презентував дебютний кліп на пісню “Чорний дим”, яку він присвятив Революції Гідності, передає УНН з посиланням на Сultprostir.

Український реп-виконавець випустив кліп з кадрами Майдану

“У ті дні я часто бував у центрі подій — допомагав, чим міг і на що вистачало мужності. Запам’ятовував, фіксував у пам’яті — і потім дуже швидко, буквально за годину, написав пісню "Чорний дим",” — розповів Freel.

За словами репера, кращого актора, ніж розгніваний народ, бути не могло.

“Вважаю, що 3 роки тому, 21 листопада 2013 року, українці почали пробуджуватись, щоб згодом одного страшного дня довести, що вони не бояться взагалі нічого, і що вони дійсно можуть покласти за свободу і душу, і тіло. Це був день, коли я зрозумів, що воля міцніша за будь-який кевлар,” — сказав Freel.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — у день початку подій, які стали для України історичними: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Як повідомляв УНН, понад шість тисяч працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії України будуть слідкувати за порядком у центрі Києва з нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

 

Українські Національні Новини

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