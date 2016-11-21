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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Украинский рэп-исполнитель выпустил клип с кадрами Майдана

Киев • УНН

 • 15410 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Украинский рэп-исполнитель Freel, бывший участник группы "Эпидемия", презентовал дебютный клип на песню "Черный дым", которую он посвятил Революции Достоинства, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

Украинский рэп-исполнитель выпустил клип с кадрами Майдана

"В те дни я часто бывал в центре событий - помогал, чем мог и на что хватало мужества. Запоминал, фиксировал в памяти - и потом очень быстро, буквально за час, написал песню "Черный дым" ", - рассказал Freel.

По словам рэпера, лучшего актера, чем разгневанный народ, быть не могло.

"Считаю, что 3 года назад, 21 ноября 2013, украинцы начали просыпаться, чтобы впоследствии одного страшного дня доказать, что они не боятся вообще ничего, и они действительно могут положить за свободу и душу, и тело. Это был день, когда я понял, что свобода прочнее любой кевлар ", - сказал Freel.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - в день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

Как сообщал УНН, более шесть тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут следить за порядком в центре Киева по случаю Дня Достоинства и Свободы.

 

Украинские Национальные Новости

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