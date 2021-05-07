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Український політв’язень Чирній, який був фігурантом "справи Сенцова", вийшов на волю

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Український політв’язень Олексій Чирній, який відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму, на волі. Наразі він перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску “Мілове” Луганської області. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Деталі

Довгих 7 років Чирній відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму.

Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації — в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

Цитата

“Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму № 15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму”, — написала Денісова у Telegram.

Додамо

Наразі Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску “Мілове” Луганської області.

Нагадаємо

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.

Додамо, що Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.

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