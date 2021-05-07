Украинский политзаключенный Чирний, который был фигурантом "дела Сенцова", вышел на свободу

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Киев  •  УНН

 • 15901 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Украинский политзаключенный Алексей Чирний, который отбывал наказание за незаконный приговор суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма, на свободе. Сейчас он пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Миловое" Луганской области. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Детали

Долгих 7 лет Чирний отбывал наказание за незаконный приговор суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.

Алексея незаконно удерживали в нескольких колониях строгого режима на территории Российской Федерации - в Магадане, Москве, Ростове-на-Дону.

Цитата

"Сегодня его освободили из исправительной колонии строгого режима № 15, что в городе Батайске Ростовской области. Под наблюдением вооруженной охраны его этапировали к российско-украинской границе для принудительной депортации с территории России, не давая Алексею пообщаться с его матерью и отцом, которые приехали его встречать с временно оккупированного Крыма", - написала Денисова в Telegram.

Добавим

Сейчас Чирний пересек российско-украинскую границу и прибыл в украинский пункт пропуска "Миловое" Луганской области.

Напомним

Крымчанина Алексея Чирния задержали весной 2014-го года российские силовики и судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с украинским кинорежиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и активистом Александром Кольченко. Чирний заключил сделку со следствием и дал показания по этому делу, его приговорили к семи годам лишения свободы.

Добавим, что Сенцов был приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.

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