Український плавець потрапив до фіналу Юнацьких Олімпійських ігор

Українець Ігор Трояновський вийшов в фінал на дистанції 100м батерфляєм з новим юнацьким рекордом України 52,88 с.

Натомість Денис Кесіль боротиметься за місце в фіналі в додатковому запливі зі спортсменом з Швейцарії Понті Ное. В півфіналі вони показали однаковий час 53,47 с, додатковий заплив відбудеться сьогодні.

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Відзначимо, що українка Юлія Сатадник не потрапила до фіналу, вона стала дев’ятою на дистанції 100 м батерфляєм з результатом 2:16,94. Марина Колесникова зайняла 21 місце на дистанції 100 м на спині, її результат – 1:04,27.

Додамо також, сьогодні Стадник змагатиметься в попередніх запливах на дистанції 50 м батерфляй, а Марина Колесникова – на дистанції 200 м на спині.