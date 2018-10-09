Український плавець потрапив до фіналу Юнацьких Олімпійських ігор
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В аргентинській столиці Буенос-Айресі відбулись півфінальні запливи на дистанції 100 метрів батерфляєм у плаванні в рамках ІІІ Літніх юнацьких Олімпійських ігор-2018, інформує УНН з посиланням на Федерацію плавання України.
Українець Ігор Трояновський вийшов в фінал на дистанції 100м батерфляєм з новим юнацьким рекордом України 52,88 с.
Натомість Денис Кесіль боротиметься за місце в фіналі в додатковому запливі зі спортсменом з Швейцарії Понті Ное. В півфіналі вони показали однаковий час 53,47 с, додатковий заплив відбудеться сьогодні.
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Відзначимо, що українка Юлія Сатадник не потрапила до фіналу, вона стала дев’ятою на дистанції 100 м батерфляєм з результатом 2:16,94. Марина Колесникова зайняла 21 місце на дистанції 100 м на спині, її результат – 1:04,27.
Додамо також, сьогодні Стадник змагатиметься в попередніх запливах на дистанції 50 м батерфляй, а Марина Колесникова – на дистанції 200 м на спині.