Украинский пловец попал в финал Юношеских Олимпийских игр
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В аргентинской столице Буэнос-Айресе состоялись полуфинальные заплывы на дистанции 100 метров баттерфляем в плавании в рамках ІІІ Летних юношеских Олимпийских игр-2018, информирует УНН со ссылкой на Федерацию плавания Украины.
Украинец Игорь Трояновский вышел в финал на дистанции 100 м баттерфляем с новым юношеским рекордом Украины 52,88 с.
А Денис Кесиль будет бороться за место в финале в дополнительном заплыве со спортсменом из Швейцарии Понте Ноэ. В полуфинале они показали одинаковое время 53,47 с, дополнительный заплыв состоится сегодня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украину на юношеской Олимпиаде представят 55 спортсменов
Отметим, что украинка Юлия Сатадник не попала в финал, она стала девятой на дистанции 100 м баттерфляем с результатом 2:16,94. Марина Колесникова заняла 21 место на дистанции 100 м на спине, ее результат - 1:04,27.
Добавим также, сегодня Стадник будет соревноваться в предварительных заплывах на дистанции 50 м баттерфляй, а Марина Колесникова - на дистанции 200 м на спине.