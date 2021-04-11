Український півзахисник вдруге в сезоні оформив дубль у чемпіонаті Угорщини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Український вінгер "Фехервара" Іван Петряк став автором дублю в матчі 28-го туру чемпіонату Угорщини проти "Уйпешта", передає УНН з посиланням на сайти клубів.
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У першому таймі Ніколіч двічі відзначився у воротах “Уйпешта”. Вже на 69 і 87 хвилинах дубль до свого активі записав і Петряк — 4:0.
“Фехервар” займає третє місце в чемпіонаті Угорщини. Наступний матч команда Петряк проведе 15 квітня проти “МТК” в півфіналі Кубка Угорщини.
Зауважимо, що у поточному сезоні Петряк забив 11 голів в 28 матчах чемпіонату Угорщини.
Нагадаємо
Петряк оформлював також дубль в матчі 23 туру чемпіонату Угорщини.