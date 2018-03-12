Український парасноубордист увійшов до топ-16 Ігор у Пхьончхані
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Єдиний представник від України у змаганнях зі сноуборду Ілля Ошаров стартував на Паралімпійських іграх у Південній Кореї, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
В чоловічому сноуборд-кроссі серед учасників з глибоким ураженням або ампутацією ніг 36-річний киянин Ошаров продемонстрував 15-й час після двох кваліфікаційних спроб 1:10,71 хв, поступився переможцю відбіркового циклу японцю Наріта 12,5 с, але пройшов до наступного етапу змагань.
Починаючи з 1/8 фіналу перегони відбувалися в парах. Наш співвітчизник поступився фіну Матті Суур-Хамарі за путівку до чвертьфіналу і завершив боротьбу на даній стадії.
Примітно, що саме Матті Суур-Хамарі став володарем "золота" у даній програмі. Срібна медаль в активі американця Кейта Габеля, "бронза" у японця Гуріми Наріта.
Додамо також, на ХІІ зимових Паралімпійських іграх Україну представляє команда складом у 30 спортсменів, серед яких 20 спортсменів-паралімпійців та 10 – спортсменів-лідерів (гайдів).
Нагадаємо, у медальному заліку зимових Паралімпійських Ігор-2018 у Пхьончхані збірна України посідає третє місце після трьох днів змагань, здобувши у свою скарбничку дев'ять медалей.