Украинский парасноубордист вошел в топ-16 Игр в Пхенчхане

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Единственный представитель от Украины в соревнованиях по сноуборду Илья Ошаров стартовал на Паралимпийских играх в Южной Корее, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В мужском сноуборд-кросс среди участников с глубоким поражением или ампутацией ног 36-летний киевлянин Ошара продемонстрировал 15-е время после двух квалификационных попыток 1:10,71 мин., уступил победителю отборочного цикла японцу Нарита 12,5 с, но прошел в следующий этап соревнований.

Начиная с 1/8 финала гонки происходили в парах. Наш соотечественник уступил финну Матти Суур-Хамаре за путевку в четвертьфинал и завершил борьбу на данной стадии.

Примечательно, что именно Матти Суур-Хамаре стал обладателем “золота” в данной программе. Серебряная медаль в активе американца Кейта Габеля, “бронза” у японца Гуримы Нарита.

Добавим также, на XII зимних Паралимпийских играх Украину представляет команда составом в 30 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).

Напомним, в медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане сборная Украины занимает третье место после трех дней соревнований, получив в свою копилку девять медалей.

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