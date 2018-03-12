Украинский парасноубордист вошел в топ-16 Игр в Пхенчхане
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Единственный представитель от Украины в соревнованиях по сноуборду Илья Ошаров стартовал на Паралимпийских играх в Южной Корее, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В мужском сноуборд-кросс среди участников с глубоким поражением или ампутацией ног 36-летний киевлянин Ошара продемонстрировал 15-е время после двух квалификационных попыток 1:10,71 мин., уступил победителю отборочного цикла японцу Нарита 12,5 с, но прошел в следующий этап соревнований.
Начиная с 1/8 финала гонки происходили в парах. Наш соотечественник уступил финну Матти Суур-Хамаре за путевку в четвертьфинал и завершил борьбу на данной стадии.
Примечательно, что именно Матти Суур-Хамаре стал обладателем “золота” в данной программе. Серебряная медаль в активе американца Кейта Габеля, “бронза” у японца Гуримы Нарита.
Добавим также, на XII зимних Паралимпийских играх Украину представляет команда составом в 30 спортсменов, среди которых 20 спортсменов-паралимпийцев и 10 — спортсменов-лидеров (гайдов).
Напомним, в медальном зачете зимних Паралимпийских Игр-2018 в Пхенчхане сборная Украины занимает третье место после трех дней соревнований, получив в свою копилку девять медалей.