Український нападник відзначився голом через себе в чемпіонаті Чехії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Український футболіст Борис Тащі забив ефектний гол у матчі 24 туру чемпіонату Чехії між ФК “Збройовка” з Брно і ФК “Яблонець”, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Наш нападник на 17 хвилині поєдинку прийняв м’яч на межі штрафного майданчику і з гострого кута ударом через себе перекинув голкіпера супротивників. Матч завершився перемогою команди Б.Тащі (“Збройовка”) — 2:0.
Варто відзначити, що цей гол став для вихованця одеського футболу другим в чеській лізі (в шести матчах). У попередньому турі українець, права на якого належать “Штутгарту”, вразив ворота празької “Спарти” (2:3).
Зауважимо, що команда Б.Тащі набравла 26 очок та піднялася на 12-е місце, відірвавшись від зони вильоту на шість очок.