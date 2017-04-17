Украинский нападающий отметился голом через себя в чемпионате Чехии

Наш нападающий на 17 минуте поединка принял мяч на границе штрафной площадке и с острого угла ударом через себя перебросил голкипера противников. Матч завершился победой команды Б.Тащи ( “Брно”) — 2: 0.

Стоит отметить, что этот гол стал для воспитанника одесского футбола вторым в чешской лиге (в шести матчах). В предыдущем туре украинец, права на которого принадлежат “Штутгарта”, поразил ворота пражской “Спарты” (2: 3).

Заметим, что команда Б.Тащи набравла 26 очков и поднялась на двенадцатое место, оторвавшись от зоны вылета на шесть очков.