Український метальник молота здобув перемогу на турнірі в Будапешті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українець Михайло Кохан виграв змагання з метання молота на міжнародному турнірі в Будапешті, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
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Кохан у найкращій зі спроб відправив молот на 78,77 м, залишивши позаду, зокрема, угорця Бенце Халаса.
Українка Наталія Стребкова на змаганнях фінішувала другою з бігу на 3000 метрів з перешкодами, встановивши при цьому особистий рекорд – 9:32,05 хв.
Олег Дорощук замкнув першу трійку в змаганнях зі стрибків у висоту (2,20 м). Ірина Климець була четвертою з метання молота (66.58 м).
Додамо
20-річний українець Михайло Кохан переписав історію і став четвертим з метання молота на Олімпійських іграх-2020.