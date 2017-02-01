Український літак обстріляли у Чорному морі із захоплених Росією бурових вишок – С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Під час здійснення тренувального польоту у виключній (морській) економічній зоні України, у районі Одеського газового родовища з раніше захоплених РФ бурових вишок зі стрілецької зброї був обстріляний транспортний літак Військово-Морських Сил Збройних Сил України Ан-26. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Степан Полторак, передає УНН.
"У результаті обстрілу літаку було нанесене ушкодження. Екіпаж літака при цьому не постраждав, Ан-26 продовжив виконання польотного завдання",- зазначив С.Полторак.
Разом з тим, за даними міністра екіпажу обстріляного літака вдалося зафіксувати роботу радіолокаційної станції РФ в активному режимі, що зазвичай використовується для наведення ракет систем протиповітряної оборони.
"Після повернення літального апарату на аеродром під час зовнішнього огляду повітряного корабля виявлено 3см кульовий отвір – наслідки обстрілу літака зі стрілецької зброї",- додав С.Полторак.