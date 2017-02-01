Украинский самолет обстреляли в Черном море с захваченных Россией буровых вышек - С.Полторак
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. При осуществлении тренировочного полета в исключительной (морской) экономической зоне Украины, в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Ан-26. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак, передает УНН.
"В результате обстрела самолете было нанесено повреждение. Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - отметил С.Полторак.
Вместе с тем, по данным министра экипажу обстрелянного самолета удалось зафиксировать работу радиолокационной станции РФ в активном режиме, что обычно используется для наведения ракет систем противовоздушной обороны.
"После возвращения летательного аппарата на аэродром при внешнем осмотре воздушного корабля обнаружено 3см пулевое отверстие - последствия обстрела самолета из стрелкового оружия", - добавил С.Полторак.