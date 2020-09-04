Український колишній гравець клубів НБА став баскетболістом "Дніпра"

Захищати кольори "Дніпра" центровий буде впродовж наступного сезону. Останнім клубом Кравцова був японський "НеоФенікс".

Раніше він також виступав за "Київ", "Донецьк", "Детройт Пістонс", "Фінікс Санс", "Гуанджоу" (Китай), "Сарагоса" (Іспанія), "ЦСКА" (Росія), "Валенсія" (Іспанія), "Ескишехір" (Туреччина), "Фуенлабрада" (Іспанія), "Бургос" (Іспанія).

У складі збірної України Кравцов виступав на чотирьох чемпіонатах Європи та на чемпіонаті світу. Був учасник матчу всіх зірок Суперліги: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 роки.

Відзначимо, що Кравцов ставав чемпіоном України (2005, 2012 роки), і чемпіоном Іспанії (2017 рік).