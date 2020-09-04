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Украинский бывший игрок клубов НБА стал баскетболистом "Днепра"

Киев • УНН

 • 13715 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. БК "Днепр" объявил о подписании соглашения с капитаном сборной Украины Вячеславом Кравцовым, передает УНН со ссылкой на страницу "Днепра" в Facebook.

Украинский бывший игрок клубов НБА стал баскетболистом "Днепра"

Защищать цвета “Днепра” центровой будет в течение следующего сезона. Последним клубом Кравцова был японский “НеоФеникс”.

Ранее он также выступал за “Киев”, “Донецк”, “Детройт Пистонс”, “Финикс Санс”, “Гуанджоу” (Китай), “Сарагоса” (Испания), “ЦСКА” (Россия), “Валенсия” (Испания), “Эскишехир” (Турция), “Фуэнлабрада” (Испания), “Бургос” (Испания).

В составе сборной Украины Кравцов выступал на четырех чемпионатах Европы и на чемпионате мира. Был участник матча всех звезд Суперлиги: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годы.

Отметим, что Кравцов становился чемпионом Украины (2005, 2012 годы), и чемпионом Испании (2017 год).

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