Український клуб зіграв внічию на старті Ліги чемпіонів з футзалу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Представник України херсонський "Продексім" стартував в основному раунді Ліги чемпіонів з футзалу, повідомляє кореспондент УНН.
На 16 хвилині протистояння в Лісабоні господарі майданчику розіграли результативну атаку, яку завершив Фернандіньо, замкнувши на дальній стійці простріл від партнера. Однак на 4 хвилині другої половини Михайло Зварич зумів переправити м’яч повз воротаря “Бенфіки” — 1:1.
Відзначимо, що суперники “Продексіма” по групі - азербайджанський “Араз” і бельгійський “Халле-Гуік” - свій матч ще не провели.
Серед інших результатів відзначимо виграш “Барселони” над казахським “Аято” 7:1, і виграш “Мурсії” над “Кайратом” 3:2.