Украинский клуб сыграл вничью на старте Лиги чемпионов по футзалу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Представитель Украины херсонский “Продексим” стартовал в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент УНН.
На 16 минуте противостояния в Лиссабоне хозяева площадки разыграли результативную атаку, которую завершил Фернандиньо, замкнув на дальней штанге прострел от партнера. Однако на 4 минуте второй половины Михаил Зварич сумел переправить мяч мимо вратаря “Бенфики” — 1:1.
Отметим, что соперники “Продексима” по группе — азербайджанский “Араз” и бельгийский “Халле-Гуик” — свой матч еще не провели.
Среди других результатов отметим выигрыш “Барселоны” над казахским “Аято” 7:1, и выигрыш “Мурсии” над “Кайратом” 3:2.