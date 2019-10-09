Украинский клуб сыграл вничью на старте Лиги чемпионов по футзалу

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 37840 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 74865 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 78365 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 128740 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 181032 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 169200 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 219724 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 202318 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 446558 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 234705 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
2м/с
67%
Популярные новости

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 57195 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 62060 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 41122 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

09:28 • 14631 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 38316 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 207215 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 191374 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 277688 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 446558 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 546843 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 128740 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 65289 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 62633 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 68663 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 98992 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Украинский клуб сыграл вничью на старте Лиги чемпионов по футзалу

Киев • УНН

 • 13434 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Представитель Украины херсонский “Продексим” стартовал в основном раунде Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент УНН.

Украинский клуб сыграл вничью на старте Лиги чемпионов по футзалу

На 16 минуте противостояния в Лиссабоне хозяева площадки разыграли результативную атаку, которую завершил Фернандиньо, замкнув на дальней штанге прострел от партнера. Однако на 4 минуте второй половины Михаил Зварич сумел переправить мяч мимо вратаря “Бенфики” — 1:1.

Отметим, что соперники “Продексима” по группе — азербайджанский “Араз” и бельгийский “Халле-Гуик” — свой матч еще не провели.

Среди других результатов отметим выигрыш “Барселоны” над казахским “Аято” 7:1, и выигрыш “Мурсии” над “Кайратом” 3:2.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,686.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,778.01