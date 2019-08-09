Український клуб святкував виграш на старті кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Харківський "Житлобуд-1" здобув вольову перемогу в стартовому поєдинку відбірного етапу жіночої Ліги чемпіонів із хорватським "Сплітом", інформує УНН з посиланням на УАФ.
Підопічні Максима Рахаєва пропустили вже на 1-й хвилині. У складі суперниць відзначилася Анела Лубіна. Проте наші дівчата не знітилися, і на 12-й хвилині в Дар’ї Апанащенко вийшов просто відмінний удар. М’яч врізався у самісіньку “дев’ятку” воріт хорватської команди — 1:1. Однак ще до перерви “Спліт” знову вийшов уперед. Із не надто сильним ударом не впоралася голкіперка Ірина Саніна.
У другому таймі хорватки зосередилися на захисті власних воріт, а всі спроби харків’янок відновити рівновагу довго залишалися марними. Однак під завісу тайму захисник балканок недозволеним прийомом перервала атаку української команди у власному штрафному майданчику. Пенальті впевнено реалізувала Апанащенко. А ще за три хвилини Дар’я оформила хет-трик і принесла “Житлобуду-1” бажану гостьову перемогу — 3:2.
Відзначимо, що в іншому поєдинку першого туру в групі 4 ФК “Мінськ” декласував люксембурзький “Беттембург” — 12:0. Саме із цією командою “Житлобуд-1” зустрінеться 10 серпня.
Також додамо, до 1/16 фіналу Ліги чемпіонів потраплять переможці кожної з 10-ти груп.