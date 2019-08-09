Украинский клуб праздновал выигрыш на старте квалификации женской Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Харьковский “Жилстрой-1” одержал волевую победу в стартовом поединке отборочного этапа женской Лиги чемпионов с хорватским “Сплит”, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Подопечные Максима Рахаева пропустили уже на 1-й минуте. В составе соперниц отметилась Анела Лубина. Однако наши девушки не стушевались, и на 12-й минуте у Дарьи Апанащенко получился просто отличный удар. Мяч врезался в самую “девятку” ворот хорватской команды — 1:1. Однако еще до перерыва “Сплит” снова вышел вперед. С не слишком сильным ударом не справился голкиперка Ирина Санина.
Во втором тайме хорватки сосредоточились на защите собственных ворот, а все попытки харьковчанок восстановить равновесие долго оставались тщетными. Однако под занавес тайма защитник балканок недозволенным приемом прервал атаку украинской команды в своей штрафной. Пенальти уверенно реализовал Апанащенко. А еще через три минуты Дарья оформила хет-трик и принесла “Жилстрой-1” желаемую гостевую победу — 3:2.
Отметим, что в другом поединке первого тура в группе 4 ФК “Минск” деклассировал люксембургский “Беттамбур” — 12:0. Именно с этой командой “Жилстрой-1” встретится 10 августа.
Также добавим, в 1/16 финала Лиги чемпионов попадут победители каждой из 10-ти групп.