Український клуб Суперліги підписав кращого снайпера Єврокубку-2015

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. СК "Прометей" поповнив свій склад відомим американським захисником Ренді Калпеппером. Це підтвердив сайт новачка Суперліги, повідомляє УНН.

За повідомленням президента баскетбольного клубу "Прометей" Володимира Дубинського, після тривалих переговорів американець поставив свій підпис під контрактом, і в сезоні 2019/2020 буде виступати за кам'янський клуб.

Відзначимо, що "Прометей" вирушив на збори до Литви, і до кінця цього тижня Ренді приєднається до команди.

Крайнього сезону 30-річний американець зі зростом 183 см виступав за турецький "Беледієспор" – провів 8 ігор в яких відзначався 14,3 очками, 3,4 передачами, 3,3 підбираннями та 1,8 перехопленням в середньому за матч. А також виступав за корейський "Анян КГС" – 16 поєдинків в яких забивав по 20,9 очка, 4,1 передачі при 1,9 перехоплення в середньому за матч при 39 відсотках реалізації триочкових.

Довідка: Калпеппер 29 червня 2011 року підписав контракт з клубом "Ферро-ЗНТУ", який представляв українську Суперлігу, а 26 квітня 2012 року переуклав контракт ще на один сезон. У липні 2013 року баскетболіст уклав дворічний контракт з російською командою "Червоний Жовтень" з яким здобув титул кращого снайпера Єврокубку і Єдиної ліги ВТБ. Після цього гравець перебрався в ліванську команду "Аль-Хикма", проте незабаром покинув розташування клубу. Гравець також пробував свої сили в турецькому чемпіонаті, виступаючи за "Бешикташ" і "Бест Балікесір", в Італії - за "Канту", і у Франції за "Лімож".

За свою насичену баскетбольну кар'єру Калпеппер встановив відразу кілька досягнень. Так, будучи гравцем "Ферро-ЗНТУ", оновив свій же рекорд за кількістю очок, набраних в одній грі - 50. Раніше планка стояла на позначці в 45 балів. Крім того, Калпеппер протягом п'яти ігор плей-офф набирав не менш 30 очок - більше половини командних очок. Його по праву вважають одним з найяскравіших гравців в історії української Суперліги.

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