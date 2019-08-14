Украинский клуб Суперлиги подписал лучшего снайпера Еврокубка-2015
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. СК "Прометей" пополнил свой состав известным американским защитником Рэнди Калпеппером. Это подтвердил сайт новичка Суперлиги, сообщает УНН.
По сообщению президента баскетбольного клуба "Прометей" Владимира Дубинский, после длительных переговоров американец поставил свою подпись под контрактом, и в сезоне 2019/2020 будет выступать за Каменский клуб.
Отметим, что "Прометей" отправился на сборы в Литву, и до конца этой недели Рэнди присоединится к команде.
В крайнем сезоне 30-летний американец с ростом 183 см выступал за турецкий "Беледиеспор" - провел 8 игр в которых отмечался 14,3 очка, 3,4 передачами, 3,3 подборами и 1,8 перехватом в среднем за матч. А также выступал за корейский "Анян КГС" - 16 поединков в которых забивал по 20,9 очка, 4,1 передачи при 1,9 перехвата в среднем за матч при 39 процентах реализации трехочковых.
Справка: Калпеппер 29 июня 2011 года подписал контракт с клубом "Ферро-ЗНТУ", который представлял украинскую Суперлигу, а 26 апреля 2012 года перезаключил контракт еще на один сезон. В июле 2013 года баскетболист заключил двухлетний контракт с российской командой "Красный Октябрь" с которым завоевал титул лучшего снайпера Еврокубка и Единой лиги ВТБ. После этого игрок перебрался в ливанскую команду "Аль-Хикма", однако вскоре покинул расположение клуба. Игрок также пробовал свои силы в турецком чемпионате, выступая за "Бешикташ" и "Бест Балыкесир", в Италии - за "Канту", и во Франции за "Лимож".
За свою насыщенную баскетбольную карьеру Калпеппер установил сразу несколько достижений. Так, будучи игроком "Ферро-ЗНТУ", обновил свой же рекорд по количеству очков, набранных в одной игре - 50. Ранее планка стояла на отметке в 45 баллов. Кроме того, Калпеппер течение пяти игр плей-офф набирал не менее 30 очков - больше половины командных очков. Его по праву считают одним из самых ярких игроков в истории украинской Суперлиги.