Украинский клуб Суперлиги подписал лучшего снайпера Еврокубка-2015

По сообщению президента баскетбольного клуба "Прометей" Владимира Дубинский, после длительных переговоров американец поставил свою подпись под контрактом, и в сезоне 2019/2020 будет выступать за Каменский клуб.

Отметим, что "Прометей" отправился на сборы в Литву, и до конца этой недели Рэнди присоединится к команде.

В крайнем сезоне 30-летний американец с ростом 183 см выступал за турецкий "Беледиеспор" - провел 8 игр в которых отмечался 14,3 очка, 3,4 передачами, 3,3 подборами и 1,8 перехватом в среднем за матч. А также выступал за корейский "Анян КГС" - 16 поединков в которых забивал по 20,9 очка, 4,1 передачи при 1,9 перехвата в среднем за матч при 39 процентах реализации трехочковых.

Справка: Калпеппер 29 июня 2011 года подписал контракт с клубом "Ферро-ЗНТУ", который представлял украинскую Суперлигу, а 26 апреля 2012 года перезаключил контракт еще на один сезон. В июле 2013 года баскетболист заключил двухлетний контракт с российской командой "Красный Октябрь" с которым завоевал титул лучшего снайпера Еврокубка и Единой лиги ВТБ. После этого игрок перебрался в ливанскую команду "Аль-Хикма", однако вскоре покинул расположение клуба. Игрок также пробовал свои силы в турецком чемпионате, выступая за "Бешикташ" и "Бест Балыкесир", в Италии - за "Канту", и во Франции за "Лимож".

За свою насыщенную баскетбольную карьеру Калпеппер установил сразу несколько достижений. Так, будучи игроком "Ферро-ЗНТУ", обновил свой же рекорд по количеству очков, набранных в одной игре - 50. Ранее планка стояла на отметке в 45 баллов. Кроме того, Калпеппер течение пяти игр плей-офф набирал не менее 30 очков - больше половины командных очков. Его по праву считают одним из самых ярких игроков в истории украинской Суперлиги.