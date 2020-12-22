Український клуб спростував можливість підписання Мілевського

За словами президента клубу, перехід Мілевського заважатиме філософії розвитку команди.

"Поклавши руку на серце, якби я був головним тренером, і не було б філософії розвитку клубу, я б Селезньова і Мілевського з радістю взяв би в команду. Це і для маркетингу супер. Але у нас інша філософія. Я б з радістю бачив би таких футболістів, але філософія клубу і тренера ... У нас є тренерська рада, яка повинна затвердити кандидатуру. Остаточне рішення має бути за тренером. Філософія у нас така, що повинні грати молоді", - сказав Козловський.

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Примітно, що раніше Мілевський заявляв про бажання завершити кар'єру в Україні.

Додамо, останні два сезони Мілевський відіграв за "Динамо-Брест". Крайнього сезону він відіграв 27 поєдинків і забив 6 голів і віддав три асисти.