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Український клуб спростував можливість підписання Мілевського

Київ • УНН

 • 12586 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент "Руху" Григорій Козловський розповів, що колишній нападник збірної України Артем Мілевський не перейде у львівський клуб. Про це він сказав в інтерв'ю клубному Youtube-каналу "Руху", передає УНН.

Український клуб спростував можливість підписання Мілевського

За словами президента клубу, перехід Мілевського заважатиме філософії розвитку команди.

"Поклавши руку на серце, якби я був головним тренером, і не було б філософії розвитку клубу, я б Селезньова і Мілевського з радістю взяв би в команду. Це і для маркетингу супер. Але у нас інша філософія. Я б з радістю бачив би таких футболістів, але філософія клубу і тренера ... У нас є тренерська рада, яка повинна затвердити кандидатуру. Остаточне рішення має бути за тренером. Філософія у нас така, що повинні грати молоді", - сказав Козловський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мілевський забив переможний м'яч у останньому матчі за "Динамо-Брест"

Примітно, що раніше Мілевський заявляв про бажання завершити кар'єру в Україні.

Додамо, останні два сезони Мілевський відіграв за "Динамо-Брест". Крайнього сезону він відіграв 27 поєдинків і забив 6 голів і віддав три асисти.

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