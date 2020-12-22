Украинский клуб опроверг возможность подписания Милевского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент "Руха" Григорий Козловский рассказал, что бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский не перейдет в львовский клуб. Об этом он сказал в интервью клубному Youtube-канала "Руха", передает УНН.
По словам президента клуба, переход Милевского будет мешать философии развития команды.
"Положа руку на сердце, если бы я был главным тренером, и не было бы философии развития клуба, я бы Селезнева и Милевского с радостью взял бы в команду. Это и для маркетинга супер. Но у нас другая философия. Я бы с радостью видел бы таких футболистов, но философия клуба и тренера ... у нас есть тренерский совет, который должен утвердить кандидатуру. Окончательное решение должно быть за тренером. Философия у нас такая, что должны играть молодые", - сказал Козловский.
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Примечательно, что ранее Милевский заявлял о желании завершить карьеру в Украине.
Добавим, последние два сезона Милевский сыграл за "Динамо-Брест". В крайнем сезоне он сыграл 27 поединков и забил 6 голов и отдал три ассиста.