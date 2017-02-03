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Український інститут національної пам’яті запропонував новий календар свят в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Український інститут національної пам’яті запропонував відмовитися від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на вихідні, передає УНН з посиланням на прес-службу установи.

Український інститут національної пам’яті запропонував новий календар свят в Україні

“Спираючись на загальноєвропейську традицію, пропонується відмовитись від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на суботу чи неділю. Виняток становитимуть Різдво та Великдень”, — зазначено у повідомленні.

При цьому фахівці інститут пропонують не скасовувати міжнародні і всесвітні свята (8 березня, 1 травня та інші).

Повідомляється, що кількість святкових вихідних днів зміниться з 11 (за умови існуючого переносу вихідних може зростати до 20) до 9: замість вихідного дня 8 березня пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня).

Замість 1–2 травня — запровадити у другу п’ятницю вересня День сім’ї як вихідний день. Вихідний день 9 травня — День перемоги на нацизмом у Другій світовій війні (це свято залишається державним) перемістити на 8 травня — День пам’яті та примирення.

Тож аби впорядкувати календар державних свят і пам’ятних днів, інститут представляє для громадського обговорення розроблений ним проект Закону України “Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні”.

Відповідно до проекту, визначаються такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам’ятні дати, які є робочими днями.

Як повідомляв УНН, в Українському інституті національної пам’яті поки не було здійснено практичних кроків щодо декомунізації Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Перемоги (9 травня).

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