Український інститут національної пам’яті запропонував новий календар свят в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Український інститут національної пам’яті запропонував відмовитися від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на вихідні, передає УНН з посиланням на прес-службу установи.
“Спираючись на загальноєвропейську традицію, пропонується відмовитись від перенесення на понеділок святкового дня, якщо він припадає на суботу чи неділю. Виняток становитимуть Різдво та Великдень”, — зазначено у повідомленні.
При цьому фахівці інститут пропонують не скасовувати міжнародні і всесвітні свята (8 березня, 1 травня та інші).
Повідомляється, що кількість святкових вихідних днів зміниться з 11 (за умови існуючого переносу вихідних може зростати до 20) до 9: замість вихідного дня 8 березня пропонується встановити державне свято і вихідний Шевченківський день (9 березня).
Замість 1–2 травня — запровадити у другу п’ятницю вересня День сім’ї як вихідний день. Вихідний день 9 травня — День перемоги на нацизмом у Другій світовій війні (це свято залишається державним) перемістити на 8 травня — День пам’яті та примирення.
Тож аби впорядкувати календар державних свят і пам’ятних днів, інститут представляє для громадського обговорення розроблений ним проект Закону України “Про державні й інші свята, пам’ятні дати і скорботні дні”.
Відповідно до проекту, визначаються такі категорії: державні свята (робочі й неробочі), традиційні свята (неробочі), скорботні дні, професійні свята і пам’ятні дати, які є робочими днями.
Як повідомляв УНН, в Українському інституті національної пам’яті поки не було здійснено практичних кроків щодо декомунізації Міжнародного жіночого дня (8 березня) та Дня Перемоги (9 травня).