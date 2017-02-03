Украинский институт национальной памяти предложил новый календарь праздников в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Украинский институт национальной памяти предложил отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на выходные, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
"Опираясь на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха ", - говорится в сообщении.
При этом специалисты институт предлагают не отменять международные и всемирные праздники (8 марта, 1 мая и другие).
Сообщается, что количество праздничных выходных дней изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может возрастать до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта).
Вместо 1-2 мая - ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая - День памяти и примирения.
Поэтому, чтобы упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней, институт представляет для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины "О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях".
Согласно проекту, определяются следующие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями.
Как сообщал УНН, в Украинском институте национальной памяти пока не было осуществлено практических шагов по декоммунизации Международного женского дня (8 марта) и Дня Победы (9 мая) .