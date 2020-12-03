Український голкіпер увійшов до символічної збірної туру Ліги чемпіонів

УЄФА відзначив вклад Трубіна у перемогу клубу із Донецька над "Реалом" з рахунком 2:0.

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Крім Трубіна до символічної збірної увійшли:

Геррейро ("Боруссія" Д), Ромеро ("Аталанта"), Шольц ("Мідтьюлланд") - Пайєт ("Марсель"), Кавечі ("Істанбул"), К'єза "Ювентус") - Ланг, де Кателаре (обидва – "Брюгге") - Неймар ("ПСЖ"), Жиру ("Челсі").

Варто відзначити, що у збірну 5-го туру Ліги чемпіонів від ресурсу "SofaScore" потрапили Трубін та Олександр Зінченко із "Манчестер Сіті".