Український голкіпер увійшов до символічної збірної туру Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін потрапив в символічну збірну п'ятого туру Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
УЄФА відзначив вклад Трубіна у перемогу клубу із Донецька над "Реалом" з рахунком 2:0.
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Крім Трубіна до символічної збірної увійшли:
Геррейро ("Боруссія" Д), Ромеро ("Аталанта"), Шольц ("Мідтьюлланд") - Пайєт ("Марсель"), Кавечі ("Істанбул"), К'єза "Ювентус") - Ланг, де Кателаре (обидва – "Брюгге") - Неймар ("ПСЖ"), Жиру ("Челсі").
Варто відзначити, що у збірну 5-го туру Ліги чемпіонів від ресурсу "SofaScore" потрапили Трубін та Олександр Зінченко із "Манчестер Сіті".