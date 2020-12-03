Украинский голкипер вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин попал в символическую сборную пятого тура Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
УЕФА отметил вклад Трубина в победу клуба из Донецка над “Реалом” со счетом 2:0.
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Кроме Трубина в символическую сборную вошли:
Геррейро (“Боруссия” Д), Ромеро (“Аталанта”), Шольц (“Мидтьюлланд”) — Пайет (“Марсель”), Кавечи (“Истанбул”), Кьеза (“Ювентус”) — Ланг, де Кателаре (оба — “Брюгге”) — Неймар (“ПСЖ”), Жиру (“Челси”).
Стоит отметить, что в сборную 5-го тура Лиги чемпионов от ресурса “SofaScore” попали Трубин и Александр Зинченко с “Манчестер Сити”.