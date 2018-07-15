Український футболіст забив два м'ячі та виграв Суперкубок Польщі

Українець вийшов у старті, але початок зустрічі проти варшавської “Легії” був в пасиві для нього. На 2 хвилині він відзначився автоголом. Трохи пізніше Богданов уже забив у ворота суперника ударом зі штрафного, зрівнявши рахунок на табло.

У підсумку “Арка” святкувала звитягу з результатом 3:2.

Зауважимо, що наш співвітчизник відіграв повний матч.

Нагадаємо, що Богданов входив до символічної збірної туру польського чемпіонату.