Український футболіст забив два м'ячі та виграв Суперкубок Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Півзахисник Андрій Богданов допоміг ФК “Арка” перемогти у боротьбі за Суперкубок Польщі з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.
Українець вийшов у старті, але початок зустрічі проти варшавської “Легії” був в пасиві для нього. На 2 хвилині він відзначився автоголом. Трохи пізніше Богданов уже забив у ворота суперника ударом зі штрафного, зрівнявши рахунок на табло.
У підсумку “Арка” святкувала звитягу з результатом 3:2.
Зауважимо, що наш співвітчизник відіграв повний матч.
Нагадаємо, що Богданов входив до символічної збірної туру польського чемпіонату.