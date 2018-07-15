Украинский футболист забил два мяча и выиграл Суперкубок Польши

Украинец вышел в старте, но начало встречи против варшавской “Легии” был в пассиве для него. На 2 минуте отметился автоголом. Чуть позже Богданов уже забил в ворота соперника ударом со штрафного, сравняв счет на табло.

В итоге “Арка” праздновала победу со счетом 3:2.

Заметим, что наш соотечественник сыграл полный матч.

Напомним, что Богданов входил в символическую сборную тура польского чемпионата.