Украинский футболист забил два мяча и выиграл Суперкубок Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Полузащитник Андрей Богданов помог ФК “Арка” победить в борьбе за Суперкубок Польши по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Украинец вышел в старте, но начало встречи против варшавской “Легии” был в пассиве для него. На 2 минуте отметился автоголом. Чуть позже Богданов уже забил в ворота соперника ударом со штрафного, сравняв счет на табло.
В итоге “Арка” праздновала победу со счетом 3:2.
Заметим, что наш соотечественник сыграл полный матч.
Напомним, что Богданов входил в символическую сборную тура польского чемпионата.