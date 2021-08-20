Український футболіст відзначився голом у матчі Ліги конференцій УЄФА
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Український півзахисник ФК "Рига" Юрій Вакулко провів результативний поєдинок у кваліфікації Ліги конференцій проти гібралтарського "Лінкольн Ред Імпс", передає УНН з посиланням на сайт команди з Латвії.
Деталі
Українець вийшов на заміну на 59-й хвилині матчу і відкрив рахунок в поєдинку вже через дві хвилини після появи на полі. Втримати переможний результат гравцям з Риги не вдалося — 1:1.
Примітно, що бельгійський “Гент” нашого Романа Безуса в гостях поступився ФК “Ракув” із Польщі. Безус відіграв на полі з 68 хвилини.
Доповнення
Серед інших результатів треба відзначити поразку “Тоттенхема” від “Пасуш де Феррейри” — 0:1, та перемогу “Роми” під орудою Моурінью над “Трабзонспором” (1:2).