Український форвард забив черговий гол в другій німецькій Бундеслізі

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Український форвард “Дуйсбурга” Борис Тащі відзначився голом за команду в матчі проти “Гройтер Фюрта” в 16-му турі другої німецької Бундесліги, інформує УНН з посиланням на сайт “Дуйсбурга”.

Екс-гравець “Чорноморця” та “Штутгарта” у баталії із “Гройтер Фюрт” відзначився на 44 хвилині. Таці зіграв на випередження і в падінні переправив м’яч під поперечину воріт. Протистояння завершилося на користь “Дуйсбурга” 2:0.

Дана перемога дозволила “Дуйсбургу” піднятися на сьоме місце в турнірній таблиці другої Бундесліги (22 очки). На 7 пунктів команда відстає від 3-го місця, яке дозволить позмагатися за путівку в елітний чемпіонат Бундесліги.

Зауважимо, що український форвад займає шосте місце в класифікації бомбардирів другого за класом дивізіону, забивши 6 голів і зробивши 2 гольових паси.

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