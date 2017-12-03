Український форвард забив черговий гол в другій німецькій Бундеслізі

Екс-гравець “Чорноморця” та “Штутгарта” у баталії із “Гройтер Фюрт” відзначився на 44 хвилині. Таці зіграв на випередження і в падінні переправив м’яч під поперечину воріт. Протистояння завершилося на користь “Дуйсбурга” 2:0.

Дана перемога дозволила “Дуйсбургу” піднятися на сьоме місце в турнірній таблиці другої Бундесліги (22 очки). На 7 пунктів команда відстає від 3-го місця, яке дозволить позмагатися за путівку в елітний чемпіонат Бундесліги.

Зауважимо, що український форвад займає шосте місце в класифікації бомбардирів другого за класом дивізіону, забивши 6 голів і зробивши 2 гольових паси.